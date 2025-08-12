A arte do cinema vai invadir as escolas públicas de Juiz de Fora neste segundo semestre com um projeto que une educação, consciência ambiental, sensibilidade e criação coletiva. Como parte da programação do FESTICIDI – Festival Internacional de Cinema e Cultura da Diversidade, a iniciativa “Cinema e Educação no FESTICIDI” promove, entre agosto e setembro, oficinas de audiovisual em quatro escolas da cidade, culminando na exibição das produções das crianças e dos adolescentes na Mostrinha Festicidi, no dia 18 de setembro, às 14h, dentro do festival.

As oficinas são voltadas para turmas do Ensino Fundamental e da Educação Infantil e fazem parte de uma proposta pedagógica que valoriza o corpo, os sentidos, os saberes e os afetos das crianças.

Oficinas:

A primeira etapa do projeto está sendo realizada na Escola Normal – Instituto Estadual de Educação, até esta sexta-feira (15) , com quatro turmas do 4º ano do Ensino Fundamental. As atividades ocorrem no terraço da escola, um espaço pouco utilizado na rotina escolar, e contarão com experimentações em música, dança, brincadeiras, audiovisual e natureza, sempre com orientação de profissionais das áreas envolvidas.

A Escola Municipal José Calil Ahouagi receberá a oficina "Narrativas em Imagens: Memórias, Trocas e Afetos" que será realizada em dois encontros, nos dias 21 e 26 de agosto, com turmas do 2º e 5º anos do Ensino Fundamental. As atividades acontecerão na “horta” da escola e terão duração de 70 minutos cada. O objetivo é desenvolver atividades pedagógicas interdisciplinares mediadas pelo audiovisual, além de estimular expressão criativa dos estudantes a partir de suas vivências no espaço da horta, culminando na produção de um mini documentário com histórias, imagens e sons registrados pelas próprias crianças.



No dia 25 e 26 de agosto, será realizada a terceira oficina, contemplando estudantes do 3º ao 5º anos do Ensino Infantil na Escola Municipal Professor Reynaldo de Andrade. O ciclo de oficinas termina na Escola Municipal Jovita de Montreuil Brandão, que receberá o projeto dia 30 de agosto, com crianças do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental com a participação dos Projetos de extensão Travessia da UFJF e Ecos da UFSJ.

Mostrinha Festicidi e encontro de cinema e educação:

Após as oficinas, os vídeos produzidos pelas crianças serão exibidos na Mostrinha Festicidi, uma sessão especial do festival dedicada às escolas participantes e à exibição de produções audiovisuais realizadas em contextos educacionais. A exibição será no dia 18 de setembro, às 14h, no Cine-Theatro Central, e será seguida de uma roda de conversa com os alunos, que poderão compartilhar suas vivências e processos criativos.

No mesmo dia e local, às 16h, o festival abre o Segundo Encontro Regional de Cinema e Educação – Rede Kino (Rede Latino-americana da Educação, Cinema e Audiovisual), reunindo educadores, artistas, pesquisadores e estudantes para discutir a relação entre cinema, escola e transformação social.

As inscrições são gratuitas, e a programação completa será divulgada em breve nas redes do evento (@festicidi.jf / @cinefanon).

Cinema como ferramenta de escuta, expressão e transformação:

Criado e produzido pela Associação Cultural CineFanon, o FESTICIDI teve sua primeira edição em 2022 e tem como missão dar visibilidade à cultura da diversidade e promover o diálogo sobre direitos humanos por meio da arte. A edição 2025 acontece de 18 a 21 de setembro, com programação gratuita, incluindo exibições de filmes, oficinas, rodas de conversa, seminários, shows e diversas outras atividades culturais.



