Na manhã desta quarta-feira (13), um VW/Parati bateu em um muro de divisa com a linha férrea na Avenida JK, bairro Barbosa Lage, em Juiz de Fora, e pegou fogo em seguida. O motorista, de 31 anos, sofreu traumatismo cranioencefálico leve e lesões no rosto.

Populares e policiais militares que passavam pelo local utilizaram extintores para conter as chamas e retirar o condutor do veículo. O Corpo de Bombeiros fez o rescaldo e a área foi isolada.

A vítima foi encaminhada pelo Samu a uma unidade hospitalar. O local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar.