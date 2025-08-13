Nos dias 19, 20 e 21 de agosto, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), em parceria com a Defensoria Pública de Minas Gerais e com apoio dos Núcleos de Práticas Jurídicas da UniAcademia e da Universo, realiza o 1º Mutirão de Regulamentação de Pensão Alimentícia e Guarda de Filhos. O atendimento será das 9h às 12h, na Casa da Mulher (Av. Garibaldi Campinhos, 169, bairro Vitorino Braga, em frente ao Colégio Santos Anjos). As vagas são limitadas e as senhas serão distribuídas a partir das 9h. Os Núcleos de Práticas Jurídicas da UniAcademia e da Universo também participam do evento.

Segundo levantamento da Casa da Mulher, cerca de 80% das mulheres atendidas não possuem guarda regularizada nem acesso à pensão alimentícia para os filhos, o que aumenta a vulnerabilidade social e a dependência econômica.

Para a coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres da Secretaria Especial das Mulheres, Ana Carolina Sales, a ação é estratégica. “Não se trata apenas de burocracia. Regularizar a guarda e a pensão é garantir segurança, estabilidade e dignidade para mães e filhos, ajudando a romper o ciclo de violência.”

Quem pode participar

Mulheres com renda individual de até 3 salários-mínimos ou renda familiar de até 4 salários-mínimos (sem contar BPC, Bolsa Família, contribuição previdenciária, IR ou gastos comprovados com saúde/medicação).

As mulheres não podem possuir bens móveis, investimentos ou imóveis acima dos limites estabelecidos (40 salários-mínimos para bens móveis/investimentos; 300 salários-mínimos para imóveis).

Documentos necessários