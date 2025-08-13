Juiz de Fora já está em clima de folia! Estão abertas as inscrições para o Concurso Rei e Rainha do Carnaval 2026, que vai eleger a nova Corte da maior festa popular do país. A disputa acontecerá no dia 8 de novembro de 2025, às 20h, na Escola de Samba Real Grandeza.

Neste ano, além das tradicionais categorias de Rei Momo, Rainha, 1ª e 2ª Princesas, o evento traz uma grande novidade: a criação da Corte LGBTQIAPN+, com os títulos de Muso, Musa e Pessoa Não Binária do Carnaval. A iniciativa celebra a diversidade e reforça o compromisso da cidade com um Carnaval mais inclusivo e representativo.

Podem participar maiores de 18 anos, com samba no pé, carisma, desenvoltura e, claro, muito amor pelo Carnaval. As inscrições vão até o dia 10 de outubro de 2025, às 23h59, e devem ser feitas através de formulário online, que exige o envio de uma foto de corpo inteiro e um vídeo de até 30 segundos sambando.

Segundo a organização, haverá uma triagem dos inscritos. Apenas os candidatos selecionados para a próxima etapa receberão confirmação e orientações por mensagem de celular.

Os eleitos para compor a Corte deverão estar à disposição da Liga das Escolas de Samba durante todo o ano de 2026, participando de eventos oficiais sempre que convocados. E mais: haverá premiação em dinheiro para os vencedores.

A organização promete um concurso animado, com muito brilho, alegria e representatividade. Prepare sua fantasia, o gingado e venha disputar um lugar na realeza do Carnaval juiz-forano!