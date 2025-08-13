A Avenida Joaquim Vicente Guedes, Bairro Graminha, será necessária a remoção de rochas e a instalação da rede de drenagem no próximo sábado, 16, e domingo, 17. Por isso, será preciso realizar a interdição total em um trecho da via, próximo ao cruzamento com a estrada Presidente João Goulart.

Segundo a Prefeitura, até o momento, já foram instalados 46 metros de ramais de 400mm de diâmetro e 301 metros de redes de 600mm de diâmetro, no bairro.

O itinerário da linha 218 - Graminha sofrerá alterações. Após o fim das obras e a liberação do trânsito, a linha retoma ao normal.



