A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), fechou um contrato no valor de R$ 3.910.560,00, por 12 meses, cerca de R$ 162.940 por mês. Trata-se de um veículo equipado com câmeras e sensores de alta precisão, conectados a uma plataforma de inteligência artificial (IA) capaz de identificar automaticamente situações que demandam manutenção em ruas, calçadas e espaços públicos.

O "Carro do Boniteza" vai circular diariamente pelos bairros registrando imagens que são processadas pela IA e integradas à plataforma eOuve. Dessa forma, as secretarias responsáveis conseguem acompanhar, em tempo real, as condições da cidade e priorizar ações de forma mais ágil e assertiva, segundo a PJF.

Para a secretária da SEDUPP, Cidinha Louzada, a inovação representa um salto de qualidade. “No começo, fazíamos tudo em papel e caneta. Hoje temos o privilégio de contar com uma tecnologia inédita no Brasil. O tempo entre a identificação de um problema e sua solução será reduzido, aumentando nossa capacidade de resposta. É um orgulho ver Juiz de Fora sendo referência nacional, mostrando que tecnologia e participação popular caminham juntas.”



