A Cesama realiza, nesta quinta (14) e sexta-feira (15), das 8h às 17h, a limpeza das duas células do reservatório Zona E Novo, no campus da UFJF.

O serviço exigirá o esvaziamento das unidades, podendo interromper temporariamente o fornecimento de água nos bairros Aeroporto, Boa Vista, Cascatinha, Dom Bosco, Estrela Sul, Jardim Laranjeiras, Jardim Liu, Estrela Alta, Santa Cecília, Santa Efigênia, Santa Luzia, São Domingos, São Mateus e Teixeiras.

A previsão é que o abastecimento seja normalizado até a noite de sexta-feira (15).