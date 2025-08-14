O prazo de inscrição para interessados em apresentar projetos que podem ser financiados pelo Edital de Fomento ao Turismo da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) termina neste sábado (16), às 18h.

O edital prevê a destinação de R$ 50 mil para dois projetos, R$ 30 mil para quatro e R$ 20 mil para outros quatro. As inscrições devem ser feitas pela plataforma eletrônica Prefeitura Ágil, disponível no site da PJF.

O objetivo é selecionar propostas para celebração de parceria com o Município, mediante a formalização de Termo de Colaboração, que tenham caráter eminentemente turístico.

Serão selecionadas até dez propostas, de acordo com a ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária para assinatura dos termos de colaboração em 2025, bem como a capacidade operacional das áreas responsáveis pela execução.

Cada entidade proponente poderá inscrever até seis projetos, sendo permitida a aprovação de apenas um por cota. Somente poderão participar Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

Após o encerramento das inscrições, o processo de seleção seguirá o seguinte cronograma:

18 a 27 de agosto – Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção e análise da documentação obrigatória.

28 de agosto – Divulgação do resultado preliminar.

28 de agosto a 3 de setembro – Prazo para interposição de recursos.

3 a 9 de setembro – Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.

10 de setembro – Homologação e publicação do resultado final.