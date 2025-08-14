A Polícia Civil prendeu um homem de 23 anos nesta quinta-feira (14), em Juiz de Fora, após uma adolescente de 12 anos, que estava desaparecida desde 11 de agosto, ser encontrada. O suspeito foi detido em flagrante em um estabelecimento comercial no centro da cidade.

O caso teve início nessa segunda-feira (11), quando a família da adolescente registrou o desaparecimento. A busca chegou ao fim nesta manhã, quando a jovem retornou para a escola estadual onde é aluna. Imediatamente, a direção da instituição acionou a Polícia e o Conselho Tutelar.

Em depoimento, a adolescente informou que esteve na companhia de um homem de 23 anos. A partir das informações, agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora iniciaram as buscas e conseguiram prender o suspeito.

As autoridades não divulgaram mais detalhes sobre o caso para preservar a adolescente.