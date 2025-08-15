Faltando poucos dias para o início do Rainbow Fest Brasil 2025, a rede hoteleira de Juiz de Fora já opera com alta ocupação e, em alguns casos, lotação máxima. O evento, que acontece entre os dias 18 e 24 de agosto, deve atrair milhares de visitantes de diferentes regiões do país, consolidando-se como um dos principais festivais de cultura e diversidade LGBTQIAPN+ do Brasil.

Um levantamento realizado nesta semana aponta que alguns dos principais hotéis da cidade já estão com 100% de ocupação:

Solar Flat – 100% de ocupação

Nobile Express Juiz de Fora – 100% de ocupação

Green Hill Hotel – 90% de ocupação

Hotel Constantino – 75% de ocupação

Victory Business Hotel e Ritz Plaza Hotel ainda não divulgaram os dados atualizados

A movimentação intensa no setor de hospedagem reforça o impacto econômico do evento na cidade, que vê o turismo, o comércio, a gastronomia e os serviços serem diretamente beneficiados.

Além da forte presença do público LGBTQIAPN+, o festival atrai também apoiadores e visitantes interessados na programação cultural diversa, que inclui shows, oficinas, debates, desfiles e eventos espalhados por toda a cidade.

O Rainbow Fest Brasil, que vem ganhando relevância a cada edição, já se firmou como um dos maiores eventos de Juiz de Fora, não apenas pelo seu alcance social e cultural, mas também por movimentar significativamente a economia local.