A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nessa quinta-feira (14), um homem de 32 anos durante a 5ª fase da Operação Inspect, que apura crimes de furto e roubo de aparelhos celulares em Juiz de Fora.

Segundo a PC, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, equipes da 7ª Delegacia de Polícia Civil localizaram 15 celulares sem comprovação de procedência lícita e três máquinas de cartão de crédito. No momento da ação, após a consulta dos IMEIs dos aparelhos, foi possível constatar, de imediato, que dois haviam sido furtados e possuíam restrições junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

As vítimas foram notificadas e deverão comparecer à unidade policial para reaver seus equipamentos. O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada.

Nas fases anteriores da operação, foram realizadas fiscalizações e orientações a lojistas, além da verificação de notas fiscais e IMEIs de aparelhos celulares. Até então, haviam sido apreendidos e recuperados 12 celulares. Com a ação de hoje, o total de aparelhos sobe para 27.

O delegado responsável pelas investigações, Samuel Neri disse que as investigações vão continuar, inclusive com rastreamentos de contatos entre o receptador preso e os responsáveis pelos crimes. “Temos muito trabalho pela frente, e diversos investigados tanto de crimes de furto como de receptações. E alertamos as vítimas sobre a necessidade de registrar os furtos e roubos com a informação do número de IMEI dos aparelhos.”

Orientações da PCMG aos comerciantes

A PCMG reforça que é fundamental que os lojistas adotem práticas que evitem a aquisição de produtos de origem ilícita. As principais recomendações são:



Realizar cadastro completo do fornecedor, incluindo nome, CPF, RG, telefone e, sempre que possível, nota fiscal do aparelho.



Arquivar cópias dos documentos apresentados na negociação.



Verificar o status do aparelho no site da Anatel (https://www.anatel.gov.br) para garantir que não haja restrições – como perda, furto ou roubo – e documentar essa pesquisa.



Conferir o número do IMEI do aparelho (acessado digitando *#06# no telefone) e compará-lo com as informações da Anatel.



Manter todos os registros organizados para apresentar em eventual fiscalização.

"Se for constatada a comercialização de aparelho de procedência ilícita, o comerciante pode responder por receptação, podendo a pena chegar a até oito anos de prisão, a depender da modalidade do crime, sendo inclusive, inafiançável", alertou o delegado Samuel Neri.

Orientações aos proprietários de celulares

Para proteger seu aparelho e auxiliar na recuperação em caso de perda, furto ou roubo, a PCMG orienta ao cidadão:

Verificar e anotar o número do IMEI do celular (digitando *#06# no teclado do aparelho).



Armazenar o IMEI de forma segura, como em e-mails, nuvem ou impresso.



Em caso de furto, roubo ou perda, registrar imediatamente a ocorrência em uma unidade policial, informando o respectivo número do IMEI, e solicitar o bloqueio do aparelho na Anatel.

"O bloqueio impede que o aparelho seja utilizado em qualquer operadora do país, desestimulando o mercado ilegal", finalizou Neri.