Devido às intervenções para construção de uma nova ponte e prolongamento das contenções laterais em ambas as margens do córrego do bairro Carlos Chagas, as ruas Eunice Weaver e Expedicionário Novaes serão interditadas a partir da próxima segunda-feira (18), com previsão de liberação no dia 6 de setembro.

Os trechos são na rua Eunice Weaver, entre as ruas José Martins Silva e Expedicionário Antônio Novaes, e Expedicionário Antônio Novaes, entre as ruas Eunice Weaver e Geraldo Gomes Pereira.

O bloqueio ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 12h. O motivo é viabilizar a descarga e o assentamento das peças pré-moldadas em concreto que vão compor o muro de contenção nas margens direita e esquerda do córrego.

Para chegar ao bairro Carlos Chagas, os condutores deverão acessar a Rua Doutor Norberto Gerhein. Quem vem da Zona Norte acessa a Rua Doutor Norberto Gerhein pela Avenida Olavo Bilac. Já quem vem do Centro deve fazer a conversão à esquerda, na Rua José Martins Silva, pela Avenida Olavo Bilac, virar à esquerda novamente, na Rua Osmar Cortes Claro, para chegar à Rua Doutor Norberto Gerhein.

As linhas 636 e 655 seguem realizando os desvios já definidos. Já a linha 603 - Carlos Chagas adotará os seguintes desvios:

Sentido Bairro - Centro: …,Rua Guilardo Xavier Furtado – Ponto Final, Rua Eunice Weaver, Rua Helena Bittencourt, Rua Pedro Ronzani, Rua Maria Geralda de Freitas, Rua Geraldo Gomes Ribeiro, Rua Coronel Quintão (direita), Rua Branca Mascarenhas (esquerda), Rua Itatiaia (esquerda), Rua Dr. Norberto Gerhein, Av. Olavo Bilac, …

Sentido Centro - Bairro:…, Av. Olavo Bilac, Rua Mariano Fontes, Rua Osmar Cortes Claro, Rua Eunice Weaver, Rua José Martins Silva, Rua Osmar Cortes Claro, Rua Dr. Norberto Gerhein, Rua Itatiaia, Rua Branca Mascarenhas, Rua Coronel Quintão (direita), Rua Geraldo Gomes Ribeiro, Rua Maria Geralda de Freitas, Rua Pedro Ronzani, Rua Helena Bitencourt, Rua Eunice Weaver, ...