Uma ação de repressão ao comércio ambulante irregular resultou na apreensão de diversos produtos que estavam sendo comercializados sem a devida licença na Rua Marechal Deodoro, esquina com a Rua Batista de Oliveira, no Centro de Juiz de Fora, na última quarta-feira (13). A operação ocorreu por volta das 9h40 e foi realizada em conjunto pela equipe de fiscalização municipal e a Guarda Municipal.

Segundo a Prefeitura, durante a abordagem, foram recolhidos 37 óculos de grau, um espanador, 12 pares de meias, um carregador, um cabo USB e um cavalete de madeira. O material foi lacrado e encaminhado conforme prevê a legislação municipal.

Ainda conforme a Prefeitura, o autuado, poderá apresentar defesa no prazo legal junto ao órgão competente. Caso não haja manifestação no período estipulado, será configurada a revelia.