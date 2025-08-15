O Lá Na Lona Circo Escola, em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora e o Instituto Albert Sabin, realiza a 10ª edição do Microfestival de Circo, com atividades gratuitas que reunirão oficinas e espetáculos com artistas de Juiz de Fora e Belo Horizonte.

Criado em 2015, inicialmente com o nome Cabaret, o festival consolidou-se como ação formativa e de difusão, ocupando espaços públicos da cidade e oferecendo tradução em Libras e acessibilidade. Em edições passadas, já passaram por suas atividades artistas do Brasil e do exterior, como Lucas Castro (Canadá), Téo Nicacio (BH), Lis Nobre (Grécia) e Rafael Mourão (BH).

A abertura desta edição será com uma festa na casa de show Beco (Av. Garibaldi Campinhos, 38), na próxima sexta-feira (22), às 21h. Intitulado “Cabaret da Lona no Beco”, a noite contará com apresentações de DJ Marcelo Castro, Samba de Colher, Xota Éfe e performances circenses.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo número (32) 98447-1221.

Confira a programação completa de espetáculos e oficinas:

Sábado | 23 de agosto

15h – Oficina de Circo (Praça São Mateus)

16h – Espetáculo de Variedades (Praça São Mateus)

Domingo | 24 de agosto

10h – Oficina Malabarismo com Rafael Mourão (Lá na Lona Circo Escola)

10h – Oficina Teatro Bufão com Diego Gamarra (Espaço Diversão e Arte)

15h – Espetáculo Musical com Felipe Tavares e Lívia Gomes da Banda Trupicada (Parque Halfeld)

16h – Espetáculo Corações Trapezistas com Rafael Mourão e Diego Gamarra (Parque Halfeld)

As inscrições para as oficinas podem ser feitas no link da bio do Instagram do Lá na Lona Circo Escola (@la_na_lona).