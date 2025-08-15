A investigação da Polícia Civil sobre a morte de uma mulher de 37 anos em Juiz de Fora foi concluída. O inquérito policial indiciou o ex-namorado da vítima, de 39 anos, por violência psicológica, lesão corporal no contexto de violência doméstica e instigação ao autoextermínio.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Juiz de Fora conduziu a investigação e descobriu que a vítima vivia um relacionamento abusivo. O ex-namorado controlava, isolava a mulher de seus amigos e familiares, a submetia a chantagens, insultos e ofensas verbais. A apuração concluiu que essas condutas influenciaram no ato de autoextermínio, em março de 2024.

O inquérito policial, que incluiu laudos periciais e depoimentos de testemunhas, foi encaminhado ao Poder Judiciário. O suspeito responde em liberdade.