Artistas, agentes culturais e instituições de Juiz de Fora têm até esta segunda-feira (18) para participar da consulta pública sobre o Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

O formulário on-line, disponibilizado pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), permite enviar sugestões para a elaboração do Plano de Aplicação de Recursos (PAR) e estará aberto durante o fim de semana, oferecendo mais tempo para que todo mundo contribua.

A iniciativa integra o processo participativo iniciado com as Rodas de Conversa realizadas entre abril e maio deste ano e reforçado durante a reunião aberta promovida pela Funalfa no dia 28 de julho. O objetivo é fortalecer o diálogo entre o poder público e os agentes culturais, respeitando as diretrizes do Ministério da Cultura e incorporando as demandas reais apontadas pela classe artística.

O formulário simplificado é uma ferramenta digital que amplia a transparência e facilita a participação da comunidade artística na construção de políticas culturais para o município.

Acesse o formulário por este link e participe da construção do Plano de Aplicação de Recursos para a cultura de Juiz de Fora.