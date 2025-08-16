A partir de agora, o Restaurante Popular funcionará também aos sábados à noite, das 19h às 20h, por meio de parceria entre a Secretaria de Assistência Social (SAS) e as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que atuam no fornecimento de refeições, em Juiz de Fora. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o apoio alimentar a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As OSCs interessadas em participar e realizar a distribuição em outros dias podem agendar sua atuação entrando em contato com a coordenação do restaurante pelo e-mail restaurantepopular@pjf.mg.gov.br ou pelo telefone (32) 99810-9114.

No último sábado, 9, o Restaurante Popular já abriu as portas no período noturno para oferecer refeições à população em situação de rua. Foram servidas cerca de 320 refeições, fornecidas pelos projetos El Shaddai e Coração Aquecido. A ação contou também com orientações da equipe do Consultório na Rua e do Departamento de Saúde Mental (DESM), varal solidário com doação de roupas e um espaço destinado aos pets, disponibilizado pela Secretaria de Bem-Estar Animal (Sebeal).