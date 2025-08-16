Para finalizar o circuito de eventos agropecuários de 2025, o XII Agrofest e 9° Torneio Leiteiro de Vila Almeida prometem agitar a região do Linhares, em Juiz de Fora. Com muita música, competição leiteira, cavalgada e lazer para toda família.
A entrada do evento é gratuita, e o público poderá conferir as diversas atrações até este domingo (17), no campo de futebol da comunidade localizado na Rua Antônio Ribeiro de Almeida, s/n.
Neste sábado (16), o Projeto JF Lazer levará brincadeiras gratuitas para todos a partir das 14h.
Confira a programação completa:
Sábado (16/08)
14h - Projeto JF Lazer
20h - Quarta Ordenha
21h30 - Show com Bruno Falcão
23h30 - Show com DJ Kallô
00h30 - Show com Pablo Davi
Domingo (17/08)
8h - Quinta Ordenha
12h - Encontro de cavaleiros
17h - Show com Beto TX
19h - Entrega da Premiação aos produtores
20h - Show com Lucas e Bruno