Na avenida Joaquim Vicente Guedes, bairro Graminha, em Juiz de Fora, será necessária a remoção de rochas e a instalação da rede de drenagem nos próximos sábado (23) e domingo (24), para andamento das obras feitas pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).

Por isso, será preciso realizar a interdição total em um trecho da via, próximo ao cruzamento com a estrada Presidente João Goulart. A intervenção inicialmente estava programada para o fim de semana dos dias 16 e 17, mas foi remarcada.

O objetivo é resolver um problema histórico da região e garantir a segurança para a população durante os períodos de chuva.



O itinerário da linha 218 - Graminha sofrerá alterações, retornando na entrada do Clube Social de Cabos e Soldados da PMMG. Após o fim das obras e a liberação do trânsito, a linha retoma ao normal.