Em Juiz de Fora, a Casa da Mulher recebe a “Roda de Conversa: Cabelos Naturais, Padrões Estéticos e Adoecimento da População Preta Frente aos Padrões Eurocêntricos”, nesta quarta-feira (20), às 19h, que será promovida pelo Coletivo Margem e a especialista em cabelos naturais Bárbara Silveira.

O encontro faz parte da programação do Agosto Lilás, campanha que está sendo realizada pela Secretaria Especial das Mulheres de Juiz de Fora. O equipamento fica localizado na Avenida Garibaldi Campinhos, 169, bairro Vitorino Braga.

As interessadas em participar podem realizar a inscrição prévia gratuita acessando este link.

A roda de conversa tem como objetivo criar um espaço seguro, acolhedor e informativo para refletir sobre os impactos físicos e psicológicos que os padrões estéticos eurocêntricos causam na população preta, especialmente nas mulheres. A proposta é unir conhecimento técnico sobre cabelos naturais com uma abordagem humanizada, incentivando a valorização da identidade, da autoestima e da história de cada participante.

"Há dois anos, mergulhei no universo dos cabelos naturais movida por um propósito que nasceu da dor e da ausência: romper com a falta de técnica, cuidado e respeito que, por tanto tempo, marcou o atendimento a pessoas pretas de cabelos crespos e cacheados. Estudo incansavelmente para oferecer o que nossos fios merecem: técnicas de alto padrão aliadas a um atendimento humano, acolhedor e que honra cada história. Meu trabalho não é apenas sobre beleza, é sobre devolver às mulheres pretas o direito de se olharem no espelho e se reconhecerem, de se amarem sem pedir permissão”, comentou a especialista Bárbara Silveira.

Agosto Lilás

É um marco anual de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres. A campanha tem como foco informar, proteger e convocar a sociedade à responsabilidade coletiva. Em 7 de agosto, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) completou 19 anos. Sendo reconhecida internacionalmente como uma das legislações mais avançadas no enfrentamento à violência contra as mulheres, a norma estabelece medidas protetivas e instrumentos legais para garantir a segurança e a dignidade das vítimas.