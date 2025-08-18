A Prefeitura de Juiz de Fora abriu nesta sexta-feira (15) as inscrições para produtores rurais e urbanos que desejam receber material orgânico de compostagem produzido no Horto Florestal pela Empav.

O projeto “Terra Boa”, desenvolvido pelas Secretarias de Desenvolvimento Agrário (SDA) e de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, destina resíduos de podas de grama e árvores para uso agrícola, incentivando práticas sustentáveis.

O cadastro é contínuo e atualizado de acordo com a quantidade disponível. A previsão é disponibilizar trimestralmente até 195 m³ de composto, o que equivale a cerca de 78 mil quilos.

A retirada deve ser feita pelos próprios produtores, que precisam levar veículo adequado, pá, sacos e mão de obra para carregar o material. A coleta ocorre no Horto Florestal, na Estrada Athos Branco da Rosa, 1436, Bairro São Benedito.

Produtores de Juiz de Fora e da região podem se inscrever, mas a entrega a municípios vizinhos dependerá de convênio entre as prefeituras.

As inscrições podem ser feitas online.