O Projeto Sol - Abraçando a Vida, iniciativa que promove a saúde física e mental de forma gratuita, convida a população de Juiz de Fora para seu 218º encontro, que acontece nesta segunda-feira (18), às 19h. O evento será realizado no Ritz Plaza Hotel, localizado na Avenida Rio Branco 2000, no Centro.

Encontro de hoje foca em Resiliência:

A programação desta semana contará com uma palestra da psicóloga Rita Cypriano sobre Resiliência. O tema abordará a capacidade de superar desafios e se adaptar às mudanças, contribuindo para o bem-estar mental dos participantes.

Após a palestra, a noite continua com a atração musical de Bertrand, que apresentará um repertório de MPB, proporcionando um momento de descontração e cultura.

Um ponto de encontro e bem-estar:

Com uma dinâmica que une palestras e música, o Projeto Sol busca ser mais do que apenas um evento, mas um ponto de encontro. O principal objetivo é oferecer entretenimento e socialização, combatendo o isolamento social. Ao longo do tempo, os encontros se tornaram uma oportunidade para novas amizades, reunindo um público variado, de todas as idades.

Além das palestras sobre temas diversos, como nutrição, saúde física e mental e poesia, o projeto conta com cerca de 15 voluntários que oferecem também serviços de cuidado pessoal, como massagens e cortes de cabelo.

Como participar:

Os encontros do Projeto Sol são abertos e gratuitos. Para participar, basta comparecer ao local no horário das reuniões.