A semana em Juiz de Fora promete uma transição gradual de tempo mais instável para dias com predomínio de sol e temperaturas agradáveis.

Com a chegada de dias mais quentes e ensolarados na cidade, surge a curiosidade sobre o fenômeno conhecido como "veranico". Segundo o climatologista Renan Tristão, esse período é uma ocorrência em que as temperaturas ficam acima da média para a estação.

O especialista explica que os veranicos, que duram de cinco a sete dias, são causados por bloqueios atmosféricos, ou seja, áreas de alta pressão que impedem a chegada de frentes frias.

No município, a previsão é de um veranico leve a partir desta quinta-feira (21) até 27 de agosto, com temperaturas acima do esperado para a época do ano.

Tristão ressalta que, apesar do calor fora de época, o evento atual não é dos mais intensos já registrados, com outros invernos na região tendo experimentado veranicos muito mais fortes.

Confira a previsão detalhada para a cidade até este domingo (24):

Segunda-feira (18): A semana começa com temperaturas amenas, com máxima de 22°C e mínima de 14°C. A noite pode trazer pancadas de chuva, então prepare o guarda-chuva se for sair.

Terça-feira (19): O tempo continua instável, com o sol aparecendo entre muitas nuvens ao longo do dia. A temperatura máxima fica em 20°C e a mínima em 14°C. A nebulosidade diminui durante a noite.

Quarta-feira (20): A temperatura máxima sobe um pouco, chegando a 23°C, com a mínima em 13°C. O dia terá muitas nuvens, com períodos de céu nublado, mas a noite será de poucas nuvens.

Quinta-feira (21): O sol aparece com mais força, elevando a máxima para 26°C e a mínima para 15°C. O dia será de sol, com muitas nuvens à tarde e diminuição da nebulosidade à noite.

Sexta-feira (22): A melhoria do tempo se consolida. A previsão é de sol o dia todo, sem nuvens, com máxima de 26°C e mínima de 15°C.

Sábado (23): O sol continua predominando, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. A máxima chega a 25°C e a mínima a 14°C. A noite será de céu limpo, ideal para quem quiser fazer programas noturnos.

Domingo (24): O fim de semana termina com um dia de sol e algumas nuvens. A temperatura sobe e atinge a máxima da semana, chegando a 27°C. A mínima será de 17°C. A noite o céu fica com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva.

