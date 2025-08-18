A Polícia Civil concluiu a investigação sobre a cirurgia de uma mulher de 31 anos em Juiz de Fora e indiciou um técnico em enfermagem pelo crime de lesão corporal culposa. A vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória que a deixou com graves sequelas neurológicas.

O caso ocorreu em março de 2023, após uma cirurgia ortognática. A investigação, conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia Civil, não encontrou indícios de erro médico no procedimento em si, mas sim de falha na assistência pós-cirúrgica.

Segundo as apurações, a paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória no período de aproximadamente 17 minutos em que esteve sob a responsabilidade do técnico em enfermagem, durante a condução até o quarto. Durante esse tempo, ela não recebeu a atenção nem as intervenções adequadas para o seu quadro, o que contribuiu diretamente para o agravamento de sua condição.

Apenas ao chegar ao quarto, outro profissional de saúde percebeu a situação e iniciou imediatamente os procedimentos de reanimação. A paciente recuperou a consciência, mas as sequelas neurológicas graves foram atribuídas ao tempo prolongado da parada cardiorrespiratória.

O delegado Luciano Vidal, responsável pelo caso, ressaltou a importância da conclusão da investigação: "A conclusão do inquérito deixa claro que houve falha técnica relevante na condução da paciente, configurando crime previsto em lei. Nosso papel é dar transparência aos fatos e assegurar a responsabilização de quem descumpre normas essenciais no exercício profissional, sobretudo na área da saúde".

O técnico em enfermagem foi indiciado por lesão corporal culposa, com a pena agravada pela inobservância de uma regra técnica da profissão.

Tags:

Delegacia | Lesão corporal