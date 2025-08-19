A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realiza, nesta semana, a limpeza de dois reservatórios. Na quarta e quinta-feira, 20 e 21, o serviço será feito nas duas células da unidade do Boa Vista. Já na sexta-feira, 22, será a vez do reservatório Santa Lola, localizado no bairro Sagrado Coração de Jesus.

As intervenções acontecem entre 8h e 13h e exigem o esvaziamento das unidades, o que pode afetar temporariamente o fornecimento de água em algumas regiões da cidade.

Regiões afetadas

No caso do reservatório do Boa Vista, o abastecimento pode ser comprometido até a manhã de sexta-feira (22), nos bairros e loteamentos: Boa Vista, Bom Pastor, Passos, São Mateus, Santa Cecília, Mundo Novo, Jardim de Alá, Jardim América, Nossa Senhora do Líbano, Santa Luzia, Ipiranga, Jardim Liu, Parque Guaruá, Previdenciários, São Geraldo, Vila Aclimação, Vila Olavo Costa, Solidariedade, Vila Ideal, Vila Furtado de Menezes, Vila Ozanam e adjacências.

Já o esvaziamento do reservatório Santa Lola pode afetar o fornecimento no próprio bairro e em áreas próximas, com normalização prevista até a manhã de sábado, 23.

Manutenção preventiva

A limpeza de reservatórios segue um cronograma semanal da Cesama, que busca assegurar a qualidade da água distribuída e, ao mesmo tempo, reduzir os transtornos à população. O planejamento pode sofrer alterações, já que o processo é realizado em conjunto com outras manutenções e leva em consideração o volume de água em cada unidade, evitando desperdícios.

