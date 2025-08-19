A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou o edital que fixa as regras para a seleção dos representantes da sociedade civil que irão compor o Comitê Municipal de Respeito à Diversidade Religiosa, biênio 2025-2027.

Poderão inscrever-se pessoas interessadas em participar do processo de seleção, independente da pertença religiosa, crença ou convicção, ou não-religião, que comprovem atuação na promoção da diversidade religiosa, no enfrentamento e na prevenção à intolerância religiosa e na promoção da laicidade do estado, pelo exercício dos seus direitos civis e políticos.

Veja o edital completo aqui e saiba como participar:

https://www.pjf.mg.gov.br/e_atos/anexos/1-2025sedh-cdr_163801.pdf

