As finais da Copa Prefeitura de Futsal acontecem neste fim de semana no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos. A competição é promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) da Prefeitura de Juiz de Fora.

Programação de sábado (23):

14h – Sport Club JF x Centro de Futebol Zico JF (Sub-15 Feminino)

14h35 – Centro de Futebol Zico JF x River Plate S.A. (Sub-11)

15h20 – Sport Club JF x A.E.C. São Bernardo JF (Sub-17 Feminino)

16h05 – 2010/Apogeu x Galácticos F.A. (Veterano)

Programação de domingo (24):

9h – Goianá x F8 Futsal (Sub-13)

9h35 – A.E.C. São Bernardo JF x JF Esporte e Cidadania – Santa Terezinha (Sub-15 Masculino)

10h10 – Associação Juventus BQ x Goianá (Sub-17 Masculino)

10h45 – Tabuões F.C. x A.E.C. São Bernardo JF (Sub-20)

11h30 – A. Inter Gerais x E.C. Vila/Baladeiros (Adulto Masculino)

Entre os destaques está a presença inédita do JF Esporte e Cidadania em uma final, na categoria Sub-15 Masculino. A equipe é resultado da união de três núcleos do projeto — Santa Terezinha, Nossa Senhora das Graças e Granjas Betânia.

