A Funalfa iniciou nesta terça-feira (19) o projeto Rolê nas Quebradas, em parceria com o coletivo Vozes da Rua. A ação faz parte da programação do Agosto Negro, que neste ano homenageia a escritora Carolina Maria de Jesus.

O projeto tem como objetivo fortalecer movimentos sociais, apoiar iniciativas comunitárias das periferias e ampliar a divulgação das ações da Funalfa. Ele nasce da Assessoria Especial para Interlocução e Valorização da Cultura Popular, como um desdobramento do projeto Dedo de Prosa.

Segundo os assessores Adenilde Petrina e Alessandro Rodrigues (Zói), a proposta é aproximar a comunidade da Fundação e incentivar a participação nos editais e oportunidades oferecidos, em diálogo direto com os territórios.

A iniciativa segue os princípios da cultura hip-hop, conectando arte, lazer, educação, conhecimento e resistência cultural e social.

Programação dos primeiros encontros:

19/08 (terça-feira): Cesu Custódio Furtado de Souza (Teixeiras), 18h30

20/08 (quarta-feira): Centro de Convivência da Vila Olavo Costa, 15h

22/08 (sexta-feira): Centro Socioeducativo de Juiz de Fora (Nova Era), 14h

25/08 (segunda-feira): Escola Municipal Santa Cândida, 8h30

26/08 (terça-feira): Escola Municipal Engenheiro André Rebouças (Milho Branco), 10h

27/08 (quarta-feira): Escola Estadual Duarte de Abreu (Vitorino Braga), 19h

28/08 (quinta-feira): Escola Municipal Professora Áurea Nardelli (Vila Esperança II), 8h30

29/08 (sexta-feira): Escola Municipal Áurea Bicalho (Linhares), 10h30

30/08 (sábado): Encerramento do Agosto Negro na quadra do bairro Santa Cândida, com DJs, batalha de rap e pockets de MCs

Os encontros funcionarão como projeto-piloto para futuras edições do Rolê nas Quebradas e do Dedo de Prosa.