A Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora realiza neste sábado (23), das 7h às 13h, uma ação de retomada dos trabalhos dos Agentes de Combate às Endemias nos bairros Parque Guarani e Bandeirantes. A iniciativa visa recuperar as visitas não realizadas devido ao elevado número de imóveis fechados durante as atividades de rotina.

A Administração ressalta a importância do acesso dos agentes aos domicílios para a realização das atividades de prevenção e controle das arboviroses, garantindo maior eficácia no combate ao Aedes aegypti e na proteção da saúde da comunidade.

