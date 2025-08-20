A Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular, convida os moradores para participarem da reunião sobre a construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Independência. O encontro será realizado nesta quinta-feira (21), às 19h, na rua Raimundo Cravo, esquina com a rua Wagner Giancolli.

A atividade contará com a presença da secretária de Desenvolvimento Urbano, Cidinha Louzada, e da deputada federal Ana Pimentel, que apresentará a emenda destinada à obra.

O encontro é aberto à comunidade e será um espaço de diálogo direto com os moradores, reforçando a participação popular no processo de implantação da nova UBS.





Tags:

Saúde | UBS