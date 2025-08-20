Estão abertas as inscrições para os interessados em fazer parte do projeto “Caminhada Noturna”, no Parque do Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora.

O projeto consiste em liberar o acesso ao local, para prática esportiva, após o fechamento dos portões. Os participantes poderão se exercitar no Parque das 18h às 20h, de terça a sexta-feira.

Além disso, todas as terças e quintas, uma professora de educação física da Secretaria de Esportes e Lazer estará presente para passar orientações, dicas e alongamentos aos interessados.

O projeto não tem restrição de idade e é totalmente gratuito.

Para fazer sua inscrição basta comparecer à sede administrativa do Museu Mariano Procópio, que fica localizada na Rua Dom Pedro II, 350, e apresentar um comprovante de residência, documento oficial com foto, CPF, e duas fotos 3x4.

O Parque do Museu Mariano Procópio foi construído em meados do século XIX e possui uma área de 78.240 m². Os participantes do projeto estarão em contato com uma diversidade de flores, árvores, animais e, ainda, podem contemplar o espelho d’água durante a caminhada.

A entrada para o Parque fica localizada na Rua Mariano Procópio, 1100.

