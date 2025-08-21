Juiz de Fora recebe, no dia 13 de setembro, a segunda edição do treinamento “Auto Performance Empresarial: Desbloqueando o CPF para Acelerar o CNPJ”, conduzido por Andreia Matheus, especialista em treinamentos comportamentais de alto impacto. O evento é voltado para empresários, empreendedores, líderes e pessoas em transição de carreira que buscam clareza de propósito, autoconhecimento e resultados expressivos.

A imersão acontece das 8h às 22h, no Victory Hotel, e parte do princípio de que resultados significativos nos negócios (CNPJ) só são alcançados quando o indivíduo (CPF) está emocional e mentalmente equilibrado. Durante o treinamento, os participantes passam por dinâmicas práticas e experiências que ajudam a identificar e superar dores como ansiedade, medo, depressão e falta de visão de futuro, permitindo descobrir sua essência e aprender a agir de forma estratégica para atingir metas.

“Liderança não é um cargo, é um comportamento que pode ser treinado. Quem deseja evoluir nos negócios e na vida precisa entender que a responsabilidade pelos resultados é 100% sua”, afirma Andreia Matheus.

O evento é dinâmico e imersivo, indo além das palestras tradicionais, com atividades de alto impacto que estimulam o autoconhecimento e a ação concreta. A programação é flexível, garantindo atenção individualizada a cada participante durante o processo de transformação.

