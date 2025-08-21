A partir desta quinta-feira (21), a Rua Rei Alberto terá o fluxo de veículos invertido, passando a operar no sentido Rua Santo Antônio Avenida Barão do Rio Branco. A mudança é preventiva para os eventos do fim de semana, como a Parada do Orgulho LGBT+ 2025, e para facilitar desvios de trânsito e das linhas de ônibus.

Equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) farão a adequação da sinalização no local, enquanto agentes de trânsito orientarão os motoristas sobre a mudança. Estudos de viabilidade também serão realizados para possíveis melhorias no fluxo viário.