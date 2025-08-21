A UFJF divulgou nesta quarta-feira (20) a lista preliminar de isenção da taxa de inscrição do Pism 2026 e do Vestibular de Música.

Foram registrados 19.167 pedidos, dos quais 17.460 foram deferidos. A isenção é destinada a estudantes de escolas públicas, bolsistas integrais de instituições privadas e candidatos do CadÚnico com renda familiar per capita de até R$2.277.

Os 1.707 candidatos não contemplados podem recorrer entre 9h do dia 28 e 9h do dia 29 de agosto. O resultado final sairá em 2 de setembro. Quem não conseguir a isenção deve pagar a GRU até 5 de setembro: R$150 para o Pism e R$90 para o Vestibular de Música, exclusivamente no Banco do Brasil.

As provas do Pism serão aplicadas nos dias 6 e 7 de dezembro, oferecendo 2.256 vagas em 76 cursos – 1.856 vagas para Juiz de Fora e 400 para Governador Valadares. Os exames ocorrerão em Juiz de Fora, Governador Valadares, Muriaé, Petrópolis e Três Rios.