Nesta sexta-feira (22), acontece em Juiz de Fora o primeiro de cinco encontros regionais do Fórum Técnico Minas Sem Miséria, evento lançado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para subsidiar e apoiar a elaboração do Plano Mineiro de Combate à Miséria.

As inscrições para o encontro juiz-forano podem ser feitas presencialmente, no dia do evento, condicionadas à disponibilidade de vagas.

As atividades na cidade acontecerão durante todo o dia, no Centro de Ciências da Praça Cívica, no Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), na Rua José Lourenço Kelmer, sem número.

O credenciamento se inicia às 8h e a abertura do evento será às 9h. Em seguida acontecem palestras de contextualização e debates em grupos de trabalho, que se estendem do final da manhã até às 18h.

O Fórum Técnico Minas Sem Miséria é organizado pela ALMG em parceria com mais de 70 entidades da sociedade civil e poder público, a partir de uma demanda da presidenta da Comissão de Direitos Humanos, deputada Bella Gonçalves (Psol).

Em Minas Gerais, 3,4 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza. Dessas, 764 mil enfrentam a pobreza crônica, com suas famílias resistindo há gerações à privação de recursos, alimentação e moradia, além de pouco ou nenhum acesso a políticas nas áreas de saúde, educação e saneamento básico. Os dados são do CadÚnico do governo federal, de maio de 2025.

Lei determina a elaboração do Plano Mineiro de Combate à Miséria:

O Plano Mineiro de Combate à Miséria está previsto na Lei 19.990, de 2011, que criou o Fundo de Erradicação da Miséria (FEM). O fundo tem o objetivo de custear programas e ações sociais de erradicação da pobreza e da extrema pobreza. Sua coordenação é formada pela Assembleia de Minas, diversas secretarias de Estado e conselhos estaduais.

Entre as atribuições do grupo coordenador do FEM está a elaboração do plano, que será o foco do Fórum Técnico Minas Sem Miséria. Entre os meses de agosto e novembro de 2025, cinco encontros regionais colherão sugestões para o Plano Mineiro de Combate à Miséria e para o aprimoramento das políticas públicas necessárias para a erradicação da miséria no Estado.

