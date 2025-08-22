Na noite desta quinta-feira (21), um carro de passeio capotou após colidir com dois veículos estacionados no bairro Jóquei Clube, em Juiz de Fora.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 21h. No veículo estavam três ocupantes, homens de 40, 34 e 9 anos, que conseguiram sair do carro antes da chegada das equipes de resgate.

O Samu avaliou as vítimas, mas não constatou ferimentos. Todos recusaram encaminhamento médico.

Após a estabilização do local, a ocorrência foi encerrada e a Polícia Militar assumiu a responsabilidade pela via.

