Termina neste domingo (24) o período de credenciamento de blocos interessados em participar do Carnaval de Juiz de Fora em 2026. Propostas enviadas após o prazo não serão aceitas.

O formulário de pré-cadastro está disponível online e serve para reunir informações iniciais para o planejamento do evento. O preenchimento, porém, não garante autorização para participação. Todas as propostas serão analisadas por uma comissão formada pela Funalfa, Polícia Militar e demais órgãos competentes.

Serão selecionadas até 90 propostas. Os blocos pré-selecionados serão adicionados a um grupo oficial de WhatsApp, onde receberão instruções sobre a próxima etapa, incluindo a solicitação do alvará.

A Funalfa fornecerá estrutura básica de apoio, como gradis, banheiros químicos e equipe de suporte, sem repasse financeiro direto aos blocos. A divulgação antecipada do calendário visa facilitar a organização do público e aumentar a visibilidade das atrações.

Bloco | Blocos | Carnaval