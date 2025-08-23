A histórica Igreja da Glória, um dos principais símbolos religiosos de Juiz de Fora, também é conhecida pela produção de cerveja artesanal. A Cerveja do Convento, feita no porém da igreja, tem conquistado cada vez mais o público local e turistas, unindo tradição, sabor e inovação.

Em entrevista ao Acessa.com, o Irmão Taylor explicou que atualmente são produzidas cerca de 600 garrafas de cerveja por vez, com uma produção semestral. No passado, no entanto, a cerveja era feita exclusivamente para consumo interno dos padres e irmãos que habitavam o convento, como uma tradição que remontava à fundação do local.

A produção segue métodos artesanais, utilizando maltes e lúpulos selecionados, e tem se tornado uma forma de revitalizar a história da Igreja da Glória, ao mesmo tempo em que proporciona uma nova experiência para os visitantes. "Cada lote é feito com dedicação e respeito à nossa tradição", afirma o Irmão Taylor, destacando a importância de manter o legado do convento enquanto se oferece algo moderno e atrativo.

Além de sua saborosa cerveja, o convento se tornou um ponto turístico em Juiz de Fora, recebendo visitas para conhecer tanto a história da igreja quanto o processo de fabricação. A Cerveja do Convento é feita em edições sazonais, com variações de sabor de acordo com a estação do ano, e pode ser degustada durante os tours guiados, que atraem turistas e apreciadores de cerveja artesanal.

Segundo o Irmão Taylor, um novo projeto de ampliação já está em andamento.

