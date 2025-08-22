A Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade, realiza na próxima quinta-feira (28) mais uma edição do projeto Espaço Emprego JF.

Desta vez, 24 empresas estarão presentes oferecendo mais de 400 vagas de trabalho nos setores de comércio, indústria e serviços, com salários que podem chegar a R$ 3 mil.

O evento acontece das 9h às 13h, com acesso pela Praça Antônio Carlos, na Avenida Getúlio Vargas.

Para participar, os interessados devem levar currículo impresso, sendo recomendada uma cópia para cada vaga de interesse.

A ação é aberta a toda a população e integra a programação especial do mês de agosto dedicada à comunidade LGBTQIA+. Haverá prioridade de atendimento para pessoas trans, travestis e não binárias.

Clique neste anexo e confira a descrição das vagas, a carga horária e a faixa salarial.





