O Governo de Minas Gerais anunciou, nesta sexta-feira (22), mais de R$ 170 milhões em investimentos na área da Saúde em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O anúncio foi feito durante visita oficial do vice-governador Mateus Simões à cidade, acompanhado do secretário estadual de Saúde, Fábio Baccheretti.

Entre as ações previstas está a construção de um novo Hospital de Pronto-Socorro (HPS), com orçamento de R$ 65 milhões. O restante dos recursos será destinado à ampliação de serviços de média e alta complexidade, compra de equipamentos, abertura de novos leitos e reforço na rede de urgência e emergência.

Durante a visita, as autoridades também realizaram uma vistoria técnica no Hospital Maria José Baeta Reis (Ascomcer), que poderá ser contemplado com parte dos investimentos.

Apesar da confirmação dos recursos, ainda não foram divulgadas datas para o início das obras do novo HPS, nem detalhes sobre a execução dos demais projetos.

Os aportes em Juiz de Fora fazem parte de um pacote maior, de R$ 300 milhões, voltado à saúde em toda a macrorregião da Zona da Mata, que atende cerca de 1,6 milhão de pessoas.

