A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) interditou uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) no bairro Costa Carvalho, em Juiz de Fora, nessa quinta-feira (21). A medida foi tomada após uma fiscalização conjunta com a Vigilância Sanitária da Prefeitura constatar graves irregularidades, como insalubridade, alimentos vencidos e risco à saúde dos internos.

A operação teve início após um pedido do Ministério Público à Vigilância Sanitária, que já havia notificado a instituição por descumprimento de exigências administrativas. Diante das irregularidades, a Prefeitura solicitou o apoio da PCMG para investigar a ocorrência de possíveis crimes.

Durante a fiscalização, os policiais civis encontraram um cenário preocupante: a presença de insetos, mau cheiro e outras irregularidades que comprometiam o bem-estar dos idosos. O delegado responsável pela ação, Rodolfo Rolli, informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar crimes de maus-tratos, desobediência e contra a saúde pública.

"Também estamos verificando os contratos firmados pela instituição. Os responsáveis foram acionados para providenciar a transferência dos idosos para locais adequados", explicou o delegado.

As investigações continuam e, segundo a PCMG, o proprietário, funcionários da clínica e servidores da Vigilância Sanitária serão ouvidos. Conforme adiantado pelo delegado, os idosos e seus responsáveis legais também poderão ser chamados para depor.

