As inscrições para os cursos do Programa Capacita Comunidade foram abertas, em Juiz de Fora. São 190 vagas destinadas a usuários da assistência social, com turmas a partir de 1º de setembro. As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira (28).

Os cursos ofertados são: Garçom, Coquetelaria, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Turma (formato híbrido). As aulas serão realizadas em diferentes locais da cidade, como os Centros de Convivência dos bairros São Benedito e Santa Luzia, além da sede do Promad (Rua Espírito Santo, 456, Centro).

Para participar, é preciso ter mais de 18 anos, exceto no curso de Auxiliar Administrativo, que aceita candidatos a partir de 16 anos. As inscrições devem ser feitas no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) da região de cada usuário, onde também estão disponíveis informações sobre vagas, requisitos e horários.

O programa busca ampliar as oportunidades de capacitação e inclusão produtiva, fortalecendo o acesso da população em situação de vulnerabilidade ao mercado de trabalho.

