O Governo de Minas Gerais anunciou, nesta sexta-feira (22), um pacote de mais de R$ 170 milhões em investimentos para a Saúde em Juiz de Fora, incluindo a construção de um novo Hospital de Pronto Socorro (HPS) e a modernização de unidades já existentes. A conquista contou com a intermediação do deputado estadual Noraldino Júnior (PSC), que articulou junto ao Estado para que os recursos fossem destinados ao município.

Do total de R$ 174 milhões, R$ 109 milhões serão aplicados na aquisição de equipamentos hospitalares de alta densidade tecnológica, ampliando a capacidade de atendimento em especialidades de alta complexidade, como neurologia, ortopedia e oncologia. Outros R$ 65 milhões estão reservados para a construção do novo HPS, que substituirá a atual estrutura do Dr. Mozart Teixeira.

Noraldino destacou que, apesar do aporte garantido pelo Estado, a execução da obra depende agora da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e caso o projeto do Executivo passe deste valor, o Governo do Estado se compromete a complementar a verba.

“Atuei de forma significativa para que o município aceitasse assumir a gestão do novo HPS. Conseguimos viabilizar um projeto inicial de R$ 65 milhões e, caso os custos sejam maiores, o Governo do Estado já se comprometeu a arcar com a diferença. Agora, a bola está com a Prefeitura, que precisa apresentar o projeto para que os repasses comecem a ser feitos”, afirmou o parlamentar.

Além da construção do novo hospital, os investimentos também contemplam outras instituições: R$ 15 milhões para o Ascomcer, destinados à aquisição de acelerador linear e equipamentos de alta complexidade; R$ 50 milhões para o Hospital Regional João Penido; e cerca de R$ 10 milhões para a Maternidade Therezinha de Jesus.

