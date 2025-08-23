O trânsito em Juiz de Fora terá mudanças neste fim de semana (23 e 24 de agosto) devido à Parada do Orgulho LGBT+ e à Corrida Sicoob.

Sábado (23) – Parada do Orgulho LGBT+

A partir das 10h, a Av. Barão do Rio Branco, entre as ruas Silva Jardim e Halfeld, ficará bloqueada para veículos.

Todos os cruzamentos no trecho estarão fechados.

Av. Getúlio Vargas pode ter interferências pelo deslocamento do público até a Praça Antônio Carlos.

A Rua Rei Alberto já opera no sentido Rua Santo Antônio – Av. Rio Branco.

Pontos de ônibus do trecho bloqueado serão desativados. As linhas que passam pela Rio Branco terão itinerários alternativos, com embarque e desembarque em vias como Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Travessa Dr. Prisco e Av. Francisco Bernardino.

Domingo (24) – Corrida Sicoob

A partir das 8h, haverá bloqueio da faixa exclusiva de ônibus da Av. Brasil, na altura do número 6345. As demais faixas seguem liberadas.

A Av. Garcia Rodrigues Paes (Acesso Norte) será interditada totalmente no trecho entre a Av. Brasil e o número 12.415.

Os corredores retornarão pelo Acesso Norte e seguirão pela Av. Coronel Vidal até a Rua Dr. Henrique Burnier.

A previsão é de liberação ao meio-dia.

Linhas que passam pelo local, como 700, 703, 704, 705 e 727, terão desvios pela Av. Juscelino Kubitschek e ruas do Barbosa Lage e Jóquei Clube.

Monitoramento

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), agentes estarão nas ruas para orientar motoristas e passageiros.

Alterações estão disponíveis em tempo real no Waze e no aplicativo Cittamobi.

Painéis eletrônicos e câmeras darão suporte ao monitoramento.

