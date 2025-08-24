O delegado da Polícia Civil Rafael Gomes e outros réus da Operação “Transformers” foram condenados a mais de 200 anos de prisão por corrupção, tráfico de drogas e organização criminosa. Segundo a Justiça, o grupo movimentou cerca de R$ 1 bilhão em Juiz de Fora entre 2018 e 2022.
As penas foram aplicadas pelo juiz Daniel Réche da Motta, da 1ª Vara Criminal de Juiz de Fora, e atingem policiais civis, advogados e outros envolvidos.
De acordo com a denúncia, a organização era dividida em quatro núcleos: corrupção policial e jurídico, logística, operacional e financeiro. Policiais teriam recebido propina para não investigar o grupo, além de negociar apreensões de drogas e interferir em inquéritos.
Condenações
- Rafael Gomes de Oliveira (delegado): 50 anos, 6 meses e 8 dias
- Rogério Marinho Júnior (investigador): 37 anos, 7 meses
- Leonardo Gomes Leal (investigador): 13 anos, 1 mês
- Wilber Montezano de Mendonça (advogado): 29 anos, 9 meses
- Wellington de Oliveira Lima (advogado): 12 anos, 3 meses
- Télcio da Silva Clemente: 21 anos, 8 meses
- Gustavo de Souza Soares (policial): 16 anos, 4 meses
- Thiago Nazário Machado (policial): 16 anos, 4 meses
- Raphael Pereira Neto Luiz (policial): 16 anos, 4 meses
- Alexandre Soares (policial): 4 anos, 6 meses
As defesas afirmaram que irão recorrer das decisões.
