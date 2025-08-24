O delegado da Polícia Civil Rafael Gomes e outros réus da Operação “Transformers” foram condenados a mais de 200 anos de prisão por corrupção, tráfico de drogas e organização criminosa. Segundo a Justiça, o grupo movimentou cerca de R$ 1 bilhão em Juiz de Fora entre 2018 e 2022.

As penas foram aplicadas pelo juiz Daniel Réche da Motta, da 1ª Vara Criminal de Juiz de Fora, e atingem policiais civis, advogados e outros envolvidos.

De acordo com a denúncia, a organização era dividida em quatro núcleos: corrupção policial e jurídico, logística, operacional e financeiro. Policiais teriam recebido propina para não investigar o grupo, além de negociar apreensões de drogas e interferir em inquéritos.

Condenações

Rafael Gomes de Oliveira (delegado): 50 anos, 6 meses e 8 dias

Rogério Marinho Júnior (investigador): 37 anos, 7 meses

Leonardo Gomes Leal (investigador): 13 anos, 1 mês

Wilber Montezano de Mendonça (advogado): 29 anos, 9 meses

Wellington de Oliveira Lima (advogado): 12 anos, 3 meses

Télcio da Silva Clemente: 21 anos, 8 meses

Gustavo de Souza Soares (policial): 16 anos, 4 meses

Thiago Nazário Machado (policial): 16 anos, 4 meses

Raphael Pereira Neto Luiz (policial): 16 anos, 4 meses

Alexandre Soares (policial): 4 anos, 6 meses

As defesas afirmaram que irão recorrer das decisões.

