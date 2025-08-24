A representante do Rio de Janeiro, Jade Hwiskaier, foi eleita Miss Brasil Gay 2025 na noite deste sábado (23), durante a 43ª edição do concurso realizado no Terrazzo, em Juiz de Fora (MG).
O evento contou com 27 candidatas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. O pódio foi completado por Eloyse Mello (Santa Catarina), em 2º lugar, e Letícia Andrade (Ceará), em 3º.
Além do título principal, Jade Hwiskaier também venceu nas categorias de melhor traje típico e melhor traje de gala. O público pôde votar pela primeira vez em sua candidata favorita, garantindo uma vaga direta no Top 6 para Eloyse Mello, de Santa Catarina.
Resultado final – Top 6
1º – Jade Hwiskaier (RJ)
2º – Eloyse Mello (SC)
3º – Letícia Andrade (CE)
4º – Julia Leite (BA)
5º – Laryssa Rachely (PB)
6º – Lumma Luz (PE)
Premiações especiais
Júri Popular: Eloyse Mello (SC)
Miss Simpatia: Jhennypher Monphettiny (MA)
Melhor traje típico: Jade Hwiskaier (RJ)
Melhor traje de gala: Jade Hwiskaier (RJ)
Segundo os organizadores, o concurso reforça sua tradição como ato de resistência e celebração da diversidade. Desde 2023, as finalistas também passam pela etapa de oratória, respondendo perguntas de conhecimentos gerais.
Criado em 1976 por Francisco Mota, o Miss Brasil Gay é considerado Patrimônio Imaterial de Juiz de Fora e segue como um dos principais eventos de valorização da arte transformista no país.
