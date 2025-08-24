A representante do Rio de Janeiro, Jade Hwiskaier, foi eleita Miss Brasil Gay 2025 na noite deste sábado (23), durante a 43ª edição do concurso realizado no Terrazzo, em Juiz de Fora (MG).

O evento contou com 27 candidatas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. O pódio foi completado por Eloyse Mello (Santa Catarina), em 2º lugar, e Letícia Andrade (Ceará), em 3º.

Além do título principal, Jade Hwiskaier também venceu nas categorias de melhor traje típico e melhor traje de gala. O público pôde votar pela primeira vez em sua candidata favorita, garantindo uma vaga direta no Top 6 para Eloyse Mello, de Santa Catarina.

Resultado final – Top 6

1º – Jade Hwiskaier (RJ)

2º – Eloyse Mello (SC)

3º – Letícia Andrade (CE)

4º – Julia Leite (BA)

5º – Laryssa Rachely (PB)

6º – Lumma Luz (PE)

Premiações especiais

Júri Popular: Eloyse Mello (SC)

Miss Simpatia: Jhennypher Monphettiny (MA)

Melhor traje típico: Jade Hwiskaier (RJ)

Melhor traje de gala: Jade Hwiskaier (RJ)

Segundo os organizadores, o concurso reforça sua tradição como ato de resistência e celebração da diversidade. Desde 2023, as finalistas também passam pela etapa de oratória, respondendo perguntas de conhecimentos gerais.

Criado em 1976 por Francisco Mota, o Miss Brasil Gay é considerado Patrimônio Imaterial de Juiz de Fora e segue como um dos principais eventos de valorização da arte transformista no país.

