A Lei nº 15.174/25, sancionada pelo Executivo, institui em Juiz de Fora a Política Municipal de Estímulo e Desenvolvimento do Ecoturismo. A iniciativa, de autoria do vereador Tiago Bonecão (PSD), busca promover o desenvolvimento econômico aliado à preservação ambiental e à valorização da cultura local.

Com a nova legislação, o município poderá adotar medidas para proteger áreas naturais e culturais, prevenir poluição sonora, visual e atmosférica e fomentar práticas de turismo sustentável. Entre os espaços citados como potenciais para o ecoturismo estão o Parque da Lajinha, o Jardim Botânico da UFJF e os Jardins do Museu Mariano Procópio.

A execução da política será conduzida pelo Poder Executivo em parceria com a sociedade civil, instituições privadas, comunidade científica e órgãos competentes. Também está prevista a criação e sinalização padronizada de rotas de ecoturismo, trilhas ecológicas e cicloturismo, considerando áreas de preservação, bacias hidrográficas e aspectos históricos e culturais.

O projeto prevê ainda a participação popular no planejamento das rotas, com prioridade para segurança, acessibilidade e inclusão dos visitantes.