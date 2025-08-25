Morreu na noite de domingo (24) Maria Aparecida da Silva, a Dona Cida, de 63 anos, presidente e fundadora da Sociedade Beneficente Mão Amiga, em Juiz de Fora.

Há mais de 30 anos, ela atuava no Bairro Vila Olavo Costa e região com famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo alimento, apoio social, psicológico e jurídico. Em 2022, foi homenageada no quadro Inspiração, do programa Domingão com Huck, da TV Globo.

O velório ocorre nesta segunda-feira (25), no Cemitério Municipal, e o sepultamento está marcado para as 16h. A causa da morte não foi divulgada.

