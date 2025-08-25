Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) realizam nestas terça-feira (26) e quinta-feira (28), ações através do projeto Cras Móvel em diferentes bairros de Juiz de Fora.

O objetivo é aproximar os serviços da rede socioassistencial da comunidade, facilitando o acesso da população a atendimentos e orientações.

Nesta terça-feira (26), o Cras Sudeste Olavo Costa estará na Escola Municipal Carolina de Assis (Rua Cel. Assis, nº 15), no bairro Floresta, das 8h às 11h.

No mesmo dia, o Cras Oeste São Pedro promove atendimentos na UBS do bairro Borboleta (Rua Tenente Paulo Maria Delage, nº 229), das 13h às 17h.

Já nesta quinta-feira (28), o Cras Leste Vitorino Braga estará presente na Escola Municipal Motta Filho (Rua São José, nº 800), no bairro São Benedito, das 16h às 20h.

Durante as ações, a população poderá acessar:

Atendimentos técnicos, orientações e encaminhamentos para gratuidade da segunda via de documentos;

Informações e cadastros em programas sociais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Cadastro e atualização no CadÚnico, mediante apresentação de originais e cópias dos documentos de todos os membros da família (CPF, RG, Carteira de Trabalho e comprovante de residência atualizado).

A iniciativa busca fortalecer vínculos familiares e comunitários, além de ampliar as oportunidades de inclusão social e garantir o acesso da população aos seus direitos.