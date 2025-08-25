As negociações entre o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Juiz de Fora (Sinttro-JF) e o consórcio que reúne as empresas de ônibus da cidade, o ViaJF tiveram novas movimentações nesta segunda-feira (25). A reunião, mediada pela Gerência Regional do Trabalho e Emprego, contou com representantes das empresas e dos trabalhadores, mas registrou a ausência do representante da Prefeitura de Juiz de Fora, que justificou a falta.

De acordo com a ata registrada pelo Ministério do Trabalho, as empresas apresentaram uma proposta que inclui reajuste salarial de 5,6% ainda este ano, passando a 6,4% a partir de janeiro de 2025. O vale-alimentação seria mantido no valor de R$ 500, enquanto um novo benefício, um ticket extra de R$ 350, seria pago nos dias efetivamente trabalhados.

A proposta também altera as regras do pagamento de horas extras. Atualmente, o adicional pago é de 100%, mas, segundo a nova sugestão, após duas horas extras o percentual cairia para 50%. Além disso, ficou registrado em ata que, em caso de deflagração de greve, a proposta apresentada seria automaticamente retirada da mesa de negociação.

As demais cláusulas do acordo anterior foram mantidas e a data-base da categoria continua assegurada. A categoria profissional abrange cerca de 2 mil trabalhadores do transporte coletivo urbano de Juiz de Fora. O Sinttro tem até dia 1º de setembro para analisar a proposta, data em que ocorre uma nova reunião.

